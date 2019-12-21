Киев: у зоопарка появился 15-метровый жираф с подсветкой - видео

У входа в Киевский зоопарк окончен монтаж 15-метровой фигуры жирафа с подсветкой. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Facebook.

"15-метровую фигуру жирафа установили на площади новой входной группы в зоопарк, который мы обустраиваем на углу проспекта Победы и улицы Зоологической. До открытия нового входа, которое планируем на весну, установим еще и современную подсветку жирафа. Несколько вечеров ее тестировали. Выглядит очень красиво!" - пишет Кличко.

Подсветка осуществляется специальными проекторами. Рассчитано, что лучи направлены только на скульптуру и не ослепляют светом посетителей или автомобили, проезжающие по проспекту Победы.

Цветовые решения скульптуры выполнены по мотивам работ французской художницы украинского происхождения Сони Делоне. Яркие цвета ей напоминали "краски детства, краски Украины".

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