Марш в честь Дня защитника. Правые силы идут к Офису Зеленского – трансляция

В Киеве в эти минуты проходит марш в честь Дня защитника Украины. Трансляцию мероприятия ведет hromadske.

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Отмечается, что организаторами марша выступили партии Правый сектор, Национальный корпус, Свобода и ряд ветеранских организаций.

Марш начался у памятника Тарасу Шевченко. Участники намерены пройти через Крещатик на Майдан Независимости, а потом – на Банковую, где находится Офис президента Владимира Зеленского. На кадрах трансляции видно колонну с красно-черным банером: "Бой коллаборантам".

Киевская ячейка Правого сектора сообщала в Instagram, что у ОП намерены передать требования президенту. Главным требованием они называли: "не допустить потери территориальной целостности и государственного суверенитета Украины, остановить реванш коллаборационистов".

Сегодня в Киеве умер ветеран российско-украинской войны Николай Микитенко, который несколько дней назад совершил акт самосожжения на Майдане. Его дочь сказала, что мотивы были политическими: несогласие "с разведением войск на линии разграничения и ползучая оккупация России".

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