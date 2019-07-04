На Оболони на проезжей части загорелся автомобиль: видео

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Водитель успел выскочить из машины

В Киеве, на проспекте Героев Сталинграда (Оболонь) загорелся автомобиль. Информации о пострадавших нет, передает корреспондент LIGA.net.

ЧП произошло на проезжей части, перед светофором около 19:10.

Автомобиль загорелся с капота, во время пожара были слышны несколько хлопков.

Водитель успел выскочить из машины.

Через несколько минут после начала пожара приехали спасатели и в течение минуты потушили огонь.

Автомобили, следовавшие в том же направлении, останавливались в сотне метров от горящего авто, образовав пробку, некоторые разворачивались по встречной полосе. При этом некоторые водители решались проехать рядом с пылающей машиной, в том числе маршрутка.

1 июля в результате пожара в частном жилом доме в селе Черная Одесской области погибли четверо детей. 

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Теги: дтп, пожар, оболонь
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