Появилось видео ДТП в центре Киева, где пострадали 5 пешеходов

Появилось видео ДТП с участием Tesla и Range Rover в центре Киева, в результате которого, по данным полиции, пострадали пятеро пешеходов. Запись опубликовал сайт Киев оперативный.

Видео снято камерой регистратора одного из участников аварии.

По данным полиции, на перекрестке улиц Саксаганского и Льва Толстого автомобиль Range Rover после столкновения с Tesla отбросило на пешеходов. Пострадали пять человек. Они госпитализированы. Также травмы получил водитель Tesla, ему оказана помощь на месте.

СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что водитель Range Rover был нетрезв.