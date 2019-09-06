Стрелявший в киевском троллейбусе задержан: видео

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По словам очевидца, правоохранители остановили троллейбус на том же маршруте №40 и провели задержание

В Киеве полиция задержала мужчину, который вероятно стрелял в салоне троллейбуса №40, ранив двух человек. Об этом свидетельствует видео, опубликованное НВ.

Запись задержания прислал изданию очевидец.

По его словам, правоохранители остановили троллейбус на том же маршруте №40 в районе Протасова Яра и провели задержание.

Очевидец говорит, что полицию вызвали пассажиры троллейбуса, которые узнали подозреваемого.

По информации правоохранителей, между пассажирами троллейбуса возник конфликт, который перерос в толкотню. Во время инцидента один из мужчин достал пистолет и выстрелил в оппонентаСтрелявший вышел на остановке, но в конфликт вмешалися другой пассажир, который догнал правонарушителя. Однако мужчина снова открыл огонь, а затем сбежал с места происшествия. 

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Теги: киев, стрельба, троллейбус
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