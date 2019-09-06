В Киеве мужчина устроил стрельбу в троллейбусе: двое раненых

Преступление (фото - Depositphotos) Фото: Depositphotos

В Киеве неизвестный открыл стрельбу в троллейбусе, в результате чего пострадали двое мужчин. Они были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киеве.

По информации правоохранителей, между пассажирами троллейбуса возник конфликт, который перерос в толкотню.

Во время инцидента один из мужчин достал пистолет и выстрелил в оппонента.

Стрелявший вышел на остановке, но в конфликт вмешалися другой пассажир, который догнал правонарушителя. В результате мужчина нанес по второму пассажиру три выстрела, а затем сбежал с места происшествия.

Двух потерпевших госпитализировали. По информации врачей, их жизни ничего не угрожает.

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