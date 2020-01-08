Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Сложность заключалась в том, что пришлось искать подъезд к зданию и вручную откатывать припаркованное авто

В Киеве по адресу: ул. Пожарского, 64 горело трехэтажное здание, в котором находится Зал царства Свидетелей Иеговы. Об этом сообщает ГСЧС. 

Сообщение о пожаре поступило в 4:55, горела крыша. В 6:49 пожар был локализован, в 7:03 - ликвидирован. Общая площадь возгорания - 150 кв. м.   

До прибытия пожарных незначительные ожоги получил мужчина 1977 года рождения, который, скорее всего, самостоятельно пытался потушить пожар. 

Сложность тушения заключалась в том, что спасателям пришлось тратить время на поиск подъезда к зданию, а также вручную откатывать припаркованный автомобиль для установки подъемника.

Причина возникновения пожара выясняется.

  • 27 декабря в киевской церкви Жен Мироносиц по адресу Пражская, 4 произошел пожар.
  • Ночью 28 октября в Киеве на территории Гидропарка сгорели два деревянных домика одного из кафе.

Читайте также: Центр Киева затянуло дымом: горело здание - видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: пожар, киев, ГСЧС
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В Киеве горел храм Свидетелей Иеговы: видео
В Киеве горел храм Свидетелей Иеговы: видео
Илон Маск станцевал в честь выпуска первых Tesla в Шанхае: видео
Илон Маск станцевал в честь выпуска первых Tesla в Шанхае: видео
Телескоп TESS открыл свою первую планету с двумя звездами: видео
Телескоп TESS открыл свою первую планету с двумя звездами: видео
Экономика Зеленский призвал Оман участвовать в приватизации в Украине
Наследие Уляны:80 главных советов Супрун, как быть здоровым (статья от 19.09.19)
Экономика Наследие Уляны:80 главных советов Супрун, как быть здоровым (статья от 19.09.19)
Россия возобновила поставки нефти в Беларусь
ТЭК Россия возобновила поставки нефти в Беларусь
Популярное
фото/видео
В Киеве горел храм Свидетелей Иеговы: видео
В Киеве горел храм Свидетелей Иеговы: видео
Появились первые снимки с места катастрофы лайнера МАУ: фото
Появились первые снимки с места катастрофы лайнера МАУ: фото 08:50
Илон Маск станцевал в честь выпуска первых Tesla в Шанхае: видео
Илон Маск станцевал в честь выпуска первых Tesla в Шанхае: видео 07.01.20, 20:10
Телескоп TESS открыл свою первую планету с двумя звездами: видео
Телескоп TESS открыл свою первую планету с двумя звездами: видео 07.01.20, 15:35
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 