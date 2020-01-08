В Киеве горел храм Свидетелей Иеговы: видео

В Киеве по адресу: ул. Пожарского, 64 горело трехэтажное здание, в котором находится Зал царства Свидетелей Иеговы. Об этом сообщает ГСЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 4:55, горела крыша. В 6:49 пожар был локализован, в 7:03 - ликвидирован. Общая площадь возгорания - 150 кв. м.

До прибытия пожарных незначительные ожоги получил мужчина 1977 года рождения, который, скорее всего, самостоятельно пытался потушить пожар.

Сложность тушения заключалась в том, что спасателям пришлось тратить время на поиск подъезда к зданию, а также вручную откатывать припаркованный автомобиль для установки подъемника.

Причина возникновения пожара выясняется.

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