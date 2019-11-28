В Киеве полиция накрыла сеть борделей с 75 работницами: видео

В Киеве правоохранители накрыли сеть замаскированных под массажные салоны борделей, работу которых организовал бывший сотрудник внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В 2015 году милиционер был уволен из МВД, так как не прошел переаттестацию. Однако он продолжал представляться сотрудником полиции, чем вводил своих подельников в заблуждение о защищенности "бизнеса".

Преступная группа открыла в Киеве три борделя, которые работали под видом массажных салонов. В состав группы входили 11 человек. Всего в борделях предоставляли сексуальные услуги 75 женщин. Час работы - от 700 до 3000 гривен. Половину этой суммы женщины отдавали администраторам, остальное оставляли себе.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) УК.

В рамках дела проведены 14 обысков, в ходе которых изъяты вещественные доказательства, в том числе огнестрельное оружие, сообщили в полиции.

Семеро фигурантов дела задержаны. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения.

В рамках расследования проверяется наличие у преступной группы коррупционных связей с полицией.

В октябре в Киеве и области полиция прекратила незаконную деятельность сети борделей, "разоблачив" 50 секс-работниц и восемь администраторов.