В Киеве повторно "открыли" стеклянный мост Кличко: видео

В центре Киева в понедельник вечером второй раз открыли пешеходно-велосипедный стеклянный мост, который соединяет Арку дружбы народов и парк Владимирская горка. Видео на своей странице в Facebook опубликовал мэр столицы Виталий Кличко.

Длительное время стеклянная часть моста была закрыта из-за ремонтных работ. Сегодня их завершили и открыли доступ всем на ранее проблемные участки.

"Немного волнуюсь... Надеюсь, обойдется без экстремальных инцидентов", - говорится в описании к видео Кличко.

Новый пешеходно-велосипедный мост в Киеве открыли 25 мая, а на следующий день стекло на мосту покрылось трещинами.

18 июня на этот мост заехали водитель Mercedes и мотоциклист.

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