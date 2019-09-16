В Киеве повторно "открыли" стеклянный мост Кличко: видео

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"Надеюсь, обойдется без экстремальных инцидентов", - написал мэр Виталий Кличко

В центре Киева в понедельник вечером второй раз открыли пешеходно-велосипедный стеклянный мост, который соединяет Арку дружбы народов и парк Владимирская горка. Видео на своей странице в Facebook опубликовал мэр столицы Виталий Кличко.

Длительное время стеклянная часть моста была закрыта из-за ремонтных работ. Сегодня их завершили и открыли доступ всем на ранее проблемные участки.

"Немного волнуюсь... Надеюсь, обойдется без экстремальных инцидентов", - говорится в описании к видео Кличко.

  • Новый пешеходно-велосипедный мост в Киеве открыли 25 мая, а на следующий день стекло на мосту покрылось трещинами.
  • 18 июня на этот мост заехали водитель Mercedes и мотоциклист.

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Теги: мост Кличко, Пешеходный мост, киев, виталий кличко
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