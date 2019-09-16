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Мост "Филатова-Зеленского": заммэра и чиновники - в розыске

Мост "Филатова-Зеленского": заммэра и чиновники - в розыске - Фото
Новый мост в Днепре (Фото: Информатор Днепр)
16.09.2019, 16:29

На выходных качество ремонта моста проверил президент, а в пятницу прокуратура обыскала мэрию

Правоохранители объявили в розыск чиновников Днепровской мэрии по подозрению в присвоении средств на ремонте Нового моста. Об этом сообщили в прокуратуре Днепропетровской области.

В розыске уже находятся заместитель городского головы, начальники управлений мэрии, а также ответственный за технадзор. Все они, по информации прокуратуры, скрываются от следствия.

Другим фигурантам дела - учредителю фирмы-подрядчика и начальнику участка уже избрали меры пресечения в виде ареста с возможностью внести залог. Для первого его сумма составила более 40 млн гривень, второго - 1 млн.

Ранее им сообщили о подозрении в присвоении почти 30 млн гривень бюджетных средств при ремонте Нового моста.

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