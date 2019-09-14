Зеленский: Пари с Филатовым продолжается

Президент Владимир Зеленский проверил качество реконструкции автодорожного моста N2 в Днепре и заявил, что пари между ним и мэром города Борисом Филатовым продолжается. Об этом Зеленский заявил на встрече с прессой в Днепре.
По результатам проверки, Зеленский сказал: "Я думаю, чтобы сделать справедливое решение, я думаю, мост - то, что я сейчас вижу, мы по нему проехали. Мост сделан в сроки, но качество моста мы не можем сейчас подтвердить. Если можно, господин мэр передаст мне лично материалы, я тогда обращусь в специальную комиссию и пускай комиссия приезжает и принимает (решение по качеству - ред.)".
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"Поэтому дайте мне, пожалуйста, какое-то время на справедливое решение", - сказал президент.
"По поводу пари - пари продолжается", - резюмировал Зеленский.
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