Зеленский: Пари с Филатовым продолжается

Филатов и Зеленский Фото - скриншот из видео - Офис президента

Президент Владимир Зеленский проверил качество реконструкции автодорожного моста N2 в Днепре и заявил, что пари между ним и мэром города Борисом Филатовым продолжается. Об этом Зеленский заявил на встрече с прессой в Днепре.

По результатам проверки, Зеленский сказал: "Я думаю, чтобы сделать справедливое решение, я думаю, мост - то, что я сейчас вижу, мы по нему проехали. Мост сделан в сроки, но качество моста мы не можем сейчас подтвердить. Если можно, господин мэр передаст мне лично материалы, я тогда обращусь в специальную комиссию и пускай комиссия приезжает и принимает (решение по качеству - ред.)".

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"Поэтому дайте мне, пожалуйста, какое-то время на справедливое решение", - сказал президент.

"По поводу пари - пари продолжается", - резюмировал Зеленский.

12 июля Зеленский и Филатов заключили пари. Днепровский мэр пообещал закончить строительство моста до 14 сентября. В противном случае, он напишет заявление об увольнении - видео.

На следующий день Филатов отреагировал на пари с президентом.

16 июля мэр Днепра заявил, что Новый мост через Днепр полностью закрывается на ремонт.

7 сентября градоначальник досрочно открыл отремонтированный мост.

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