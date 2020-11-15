В Киеве спецназ ломал дверь в элитный ресторан – там удерживали журналистов: видео

В Киеве, в элитном ресторане "Гавана" на Набережном шоссе сотрудники заведения, которое продолжало работать во время карантина выходного дня, напали на журналистов и закрыли их в помещении, после чего спецназу полиции пришлось ломать дверь в ресторан, сообщили в пресс-службе столичного управления полиции.

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Там рассказали, что представители СМИ заявили о препятствовании их журналистской деятельности в ресторане "Гавана". На место выехали экипажи патрульных, спецназ и следственно-оперативная группа.

Полиция установила, что ресторан, несмотря на карантин, работал в обычном режиме. В заведение приехали журналисты. Там между ними и администрацией возник конфликт, в ходе которого работник ресторана, согласно сообщению полиции, ударил корреспондента, после чего съемочную группу закрыли в помещении и не выпускали.

Администрация проигнорировала требования полиции открыть дверь, поэтому ее открыли сотрудники спецназа. В полиции говорят, что всех посетителей вывели из заведения. На директора составили админпротокол по статье о нарушении карантина.

Также следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК. По подозрению в совершении этого преступления задержали двои работников заведения – 1982 и 1989 г.р.

Всего за сутки полицейские в Украине открыли девять уголовных дел и составили 990 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений.