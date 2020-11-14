Карантин. Полиция составила первые протоколы и завела дела: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Вакансии
Подписка на эксклюзив

Среди нарушителей – спорткомплекс 5 элемент и рестораны Хлебный и Редкая птица

Сегодня, 14 ноября, в Киеве в первый день действия карантина выходного дня полицейские во время рейдов составили несколько админпротоколов и завели уголовное дело против нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как отмечается, правоохранители во время рейдов установили факты нарушения карантинных ограничений в ресторанах Хлебный и Редкая птица. Полицейские прекратили работу заведений, вывели всех посетителей и составили админпротоколы.

Кроме того, сообщается, что полиция Киева начала уголовное производство по факту нарушения карантина администрацией спорткомплекса 5 элемент.

По данным полиции, спорткомплекс продолжил работу, несмотря на ограничения правительства. На просьбу правоохранителей прекратить работу администрация отреагировала отказом. В результате составлен административный протокол и начато уголовное производство по ст. 325 УК.

СТАТЬЯ 325 УКУ предусматривает уголовную ответственность за нарушение санитарных правил и норм по предупреждению инфекционных болезней и массовых отравлений, а если такие деяния повлекли гибель людей или другие тяжелые последствия, то лицу грозит до восьми лет лишения свободы.

Читайте также: Карантин выходного дня. Протесты, разъяснения Ляшко, закрытые рынки во Львове

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: 5 элемент, полиция, ресторан, карантин выходного дня
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Карантин. Полиция составила первые протоколы и завела дела: видео
Карантин. Полиция составила первые протоколы и завела дела: видео
В Японии выдра получила награду управления пожарной охраны: видео
В Японии выдра получила награду управления пожарной охраны: видео
Зеленский записал видео: Карантин выходного дня – это всего шесть дней
Зеленский записал видео: Карантин выходного дня – это всего шесть дней
Мнение Зеленое кредитование и регуляции НБУ, или Офис простых решений
Пятеро плюс Григоришин. Кого из украинских бизнесменов преследовала российская Фемида
Люди Пятеро плюс Григоришин. Кого из украинских бизнесменов преследовала российская Фемида
Совет малому бизнесу: если вы еще не поднимали в команде вопрос гендера, себе же вредите
Мнение Совет малому бизнесу: если вы еще не поднимали в команде вопрос гендера, себе же вредите
Популярное
фото/видео
Карантин. Полиция составила первые протоколы и завела дела: видео
Карантин. Полиция составила первые протоколы и завела дела: видео
В Японии выдра получила награду управления пожарной охраны: видео
В Японии выдра получила награду управления пожарной охраны: видео 20:28
Зеленский записал видео: Карантин выходного дня – это всего шесть дней
Зеленский записал видео: Карантин выходного дня – это всего шесть дней 18:55
На Хортице обнаружили 2500-летнее захоронение скифского воина: фото
На Хортице обнаружили 2500-летнее захоронение скифского воина: фото 16:29
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 