Карантин. Полиция составила первые протоколы и завела дела: видео

Сегодня, 14 ноября, в Киеве в первый день действия карантина выходного дня полицейские во время рейдов составили несколько админпротоколов и завели уголовное дело против нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Как отмечается, правоохранители во время рейдов установили факты нарушения карантинных ограничений в ресторанах Хлебный и Редкая птица. Полицейские прекратили работу заведений, вывели всех посетителей и составили админпротоколы.
Кроме того, сообщается, что полиция Киева начала уголовное производство по факту нарушения карантина администрацией спорткомплекса 5 элемент.
По данным полиции, спорткомплекс продолжил работу, несмотря на ограничения правительства. На просьбу правоохранителей прекратить работу администрация отреагировала отказом. В результате составлен административный протокол и начато уголовное производство по ст. 325 УК.
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