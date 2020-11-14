Карантин. Полиция составила первые протоколы и завела дела: видео

Сегодня, 14 ноября, в Киеве в первый день действия карантина выходного дня полицейские во время рейдов составили несколько админпротоколов и завели уголовное дело против нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как отмечается, правоохранители во время рейдов установили факты нарушения карантинных ограничений в ресторанах Хлебный и Редкая птица. Полицейские прекратили работу заведений, вывели всех посетителей и составили админпротоколы.

Кроме того, сообщается, что полиция Киева начала уголовное производство по факту нарушения карантина администрацией спорткомплекса 5 элемент.

По данным полиции, спорткомплекс продолжил работу, несмотря на ограничения правительства. На просьбу правоохранителей прекратить работу администрация отреагировала отказом. В результате составлен административный протокол и начато уголовное производство по ст. 325 УК.

СТАТЬЯ 325 УКУ предусматривает уголовную ответственность за нарушение санитарных правил и норм по предупреждению инфекционных болезней и массовых отравлений, а если такие деяния повлекли гибель людей или другие тяжелые последствия, то лицу грозит до восьми лет лишения свободы.

11 ноября Кабмин принял решение ввести карантин выходного дня.

Также в Украине отменили адаптивный карантин: теперь по всей стране будут действовать правила оранжевой зоны с некоторыми усилениями.

Мэры ряда городов высказали недовольство введением карантина выходного дня, назвав его абсурдом и дуростью.

Полиция заявила, что увеличит количество рейдовых групп.

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