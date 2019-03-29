В субботу в центре Киева запретят движение транспорта: видео

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Ограничения связаны с открытием фестиваля "Французская весна в Украине"

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В воскресенье, 30 марта, с 19:00 до 23:00 запретят движение всех видов транспорта на ряде улиц в центре Киева. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Движение запретят на улице Софиевской, Малой Житомирской, Владимирской (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской) и на переулке Рыльского в связи с открытием на Софийской площади фестиваля "Французская весна в Украине".

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Движение на улице Крещатик с 19:00 до 23:00 будет разрешено.

"Кроме того, будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, согласно схеме организации дорожного движения", - сказано в сообщении КГГА.

Фестиваль откроется в 20:30 воздушно-цирковым уличным действом "Садовница Мю и кинематика флюидов" от французского коллектива Transe Express на Софийской площади.

Завтра, 30 марта, в центре Киева в рамках всемирной акции "Час Земли" на час отключат декоративное освещение наиболее известных архитектурных памятников.

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Теги: транспорт, киев, движение, фестиваль, софийская площадь, французская весна
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