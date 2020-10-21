215 дней разлуки из-за COVID-19. Прожившая в браке 60 лет пара воссоединилась – видео
В США на камеру сняли воссоединение пары после длительной разлуки из-за коронавирусного карантина. Видео получило широкое распространение в соцсетях
В американском штате Флорида супружеская пара, прожившая в браке 60 лет, воссоединилась спустя 215 дней разлуки из-за коронавируса. Видео момента опубликовано в Facebook пансионата для престарелых и людей с особыми потребностями Rosecastle.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Мы стали свидетелями того, как эти две влюбленные пташки видят и обнимают друг друга впервые после пандемии. Вытащите салфетки!", – говорится в подписи к видео, которое собрало более 1700 реакций в Facebook.
Мужчину госпитализировали в марте, он не мог принимать посетителей из-за карантинных ограничений. Спустя 215 дней пара наконец-то встретилась.
- 21 октября стало известно, что за период коронавирусного карантина в Украине в шесть раз чаще женились, чем разводились.
Комментарии