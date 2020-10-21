Карантин. В Украине женились чаще, чем разводилиcь
21.10.2020, 11:41
Иллюстративное фото: pixabay.com
В Украине с начала карантина зарегистрировали свой брак 107 069 пар молодоженов
За период действия карантина в связи с эпидемией коронавируса в Украине более чем шесть раз чаще женились, чем разводились. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
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С 12 марта по 10 октября 2020 года зарегистрировали свой брак 107 069 пар молодоженов. За аналогичный период количество расторгнутых браков составило 16 475.
Ранее в Израиле полиция штурмом взяла свадьбу, поскольку организаторы и гости которой нарушили запрет на проведение массовых мероприятий, введенный из-за COVID-19.
- 12 июня министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в связи с карантином из-за эпидемии коронавируса Украине праздновать свадьбу можно при соблюдении определенных мер безопасности в количестве до десяти человек.
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