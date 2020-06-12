Карантин. В Минздраве объяснили, как можно праздновать свадьбы

Иллюстративное фото: pixabay.com

В связи с карантином из-за эпидемии коронавируса Украине праздновать свадьбу можно при соблюдении определенных мер безопасности в количестве до десяти человек. Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"Праздновать свадьбу можно, если вы придерживаетесь установленных ограничительных мер. Это социальная дистанция по возможности. Понимаю, что это свадьба...Пользование антисептиками и другие меры, о которых мы неоднократно говорили ", - отметил Степанов.

Киев и семь областей попали в перечень регионов, в которых пока невозможна полноценная работа заведений общественного питания - прием клиентов в закрытых помещениях

10 июня в Украине начался новый этап выхода из карантина: заработали отели, возобновили работу базы отдыха и санатории, учреждения культуры, два пункта пропуска на Донбассе – Станица Луганская и Марьинка.

Тернопольской области после праздника в столовой зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19. 11 июля сообщалось , что в

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE