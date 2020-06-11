В одной из областей зафиксировали вспышку COVID-19

В Тернопольской области после праздника в столовой зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом cегодня сообщили в пресс-службе областной полиции.
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В начале июня произошла вспышка COVID-19 в селах Заствье, Баворов, Прошова, Дычков, которые находятся на территории Великогаивской объединенной территориальной громады. Всего подтвердили 28 случаев.
Как выяснилось, 30 мая в селе Баворов местный предприниматель праздновал свой день рождения в арендованном помещении столовой, куда пригласил 60 человек.
В связи с карантином проводить такие мероприятия было запрещено.
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