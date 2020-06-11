В одной из областей зафиксировали вспышку COVID-19

Иллюстративное фото: скриншот из видео Радио Свобода

В Тернопольской области после праздника в столовой зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом cегодня сообщили в пресс-службе областной полиции.

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В начале июня произошла вспышка COVID-19 в селах Заствье, Баворов, Прошова, Дычков, которые находятся на территории Великогаивской объединенной территориальной громады. Всего подтвердили 28 случаев.

Как выяснилось, 30 мая в селе Баворов местный предприниматель праздновал свой день рождения в арендованном помещении столовой, куда пригласил 60 человек.

В связи с карантином проводить такие мероприятия было запрещено.

Тернопольской области выявлены 1349 случаев коронавируса. По данным на 11 июня, в

С начала эпидемии в Украине зарегистрировали 29 070 заболевших, 13 141 выздоровевших и 854 умерших.

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