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"Аватар". Кэмерон рассказал о четырех новых фильмах киновселенной

"Аватар". Кэмерон рассказал о четырех новых фильмах киновселенной - Фото
Фото: EPA
20.12.2019, 18:29

Режиссер отметил, что команда создателей продолжений придерживается запланированного графика

Первое продолжение фильма "Аватар" обязательно увидит свет в декабре 2021 года. Об этом сообщил Джеймс Кэмерон в интервью Variety, посвященном десятилетию проекта.

Режиссер отметил, что команда создателей фильмов придерживается запланированного графика.

"С 2013 года до настоящего времени мы в основном работали над созданием мира для четырех новых фильмов. Мы написали все сценарии, Нашли актеров и сделали захват движения для второго, третьего и первой части четвертого фильмов. Мы почти закончили снимать игровые сцены", – рассказал Кэмерон.

По его словам, многие не понимают, насколько сложная задача стоит перед его командой. Эта работа сравнима с созданием двух с половиной полнометражных анимационных картин, при этом для того, чтобы сделать один обычно нужно около четырех лет.

Сюжет "Аватара 2" известен только в общих чертах. Действие будет развиваться через несколько лет после событий первого фильма. У главных героев появится дочь. Жителям Пандоры придется снова противостоять землянам, которые не оставили намерения получить контроль над источником ценного ресурса.

  • В июле сообщалось, что фильм "Мстители: Финал" собрал в прокате по всему миру $2,79 млрд и стал самым кассовым фильмом в истории. Аватар, который удерживал рекорд по мировым кассовым сборам в течение десяти лет, опустился на второе место с суммой сборов $2,789 млрд.

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