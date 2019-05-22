Британский сайт помогает расстроенным фанатам "Игры престолов"

Игра престолов (фото - НВО)

Британская биржа фрилансеров Bark.com начала предлагать новую пиар-услугу: фанаты сериала "Игра престолов", расстроенные последним сезоном, могут получить там психологическую помощь.

Они могут обратиться к "квалифицированным консультантам, которые знакомы с сюжетом сериала", и обсудить с ними сценарий и сюжетные линии. Профессионалы помогут им "переварить свои чувства от интерпретации шоу, которые могут варьироваться от гнева и растерянности до грусти и горя".

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"Главное, что консультанты помогут фанатам жить дальше после почти десятилетия фандома", - говорится на сайте.

Также на портал приглашают специалистов, знакомых с сериалом и готовых оказать помощь.

19 мая вышла финальная серия последнего сезона сериала "Игра престолов". Перед этим сообщалось, что петицию поклонников сериала о том, чтобы финальный сезон шоу был переснят, подписали более миллиона человек.

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