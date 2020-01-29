Древняя мумия: ученые установили причину смерти - фото

Фото: University of Manchester

Исследовав древнюю египетскую мумию Такабути, ученые установили, от чего умерла эта женщина. Об этом пишет Daily Mirror.

Мумия, возраст которой более 2 600 лет, была исследована экспертами из Национального музея Северной Ирландии, Манчестерского университета, Королевского университета в Белфасте и Кингсбриджской частной клиники.

Анализ показал, что женщина она умерла от удара ножом в верхнюю часть спины возле у левого плеча. Предыдущие исследования ошибочно показали, что сердце Такабути отсутствовало, но компьютерная томография установила, что этот орган цел и прекрасно сохранился, что нехарактерно для Древнего Египта, так как сердце и внутренние органы изымались для отдельного бальзамирования. Кроме того, исследователи обнаружили у Такабути лишний зуб - это явление встречается только у 0,02% людей.

Мумию исследовали с помощью рентгена, компьютерной томографии, радиоуглеродного анализа и анализа волос. Последние тесты включают анализ ДНК и интерпретации компьютерных томограмм, которые предоставляют новую и более подробную информацию.

Такабути жила в Фивах более 2 600 лет назад и умерла в 20 лет. Ее мумия находится в Национальном музее Северной Ирландии с 1834 года и была впервые "распеленута" в 1835 году. Ученые надеются, что анализ поможет пролить свет не только на жизнь Такабути, но и на более широкий исторический контекст того времени.

Все фото: University of Manchester

Ранее британские ученые сделали трехмерную модель голосового тракта древнеегипетской мумии и воссоздали его копию , что позволило им реконструировать голос жреца, жившего в эпоху Рамзеса XI.

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