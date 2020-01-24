Ученые воссоздали голос древнеегипетского жреца по мумии

Мумия (Иллюстративное изображение - pixabay.com)

Британские ученые сделали трехмерную модель голосового тракта древнеегипетской мумии и воссоздали его копию, что позволило им реконструировать голос жреца, жившего в эпоху Рамзеса XI. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование.

Несамун умер около 1100 года до н.э., а его мумия была обнаружена в храмовом комплексе Карнак. С первой трети XIX века его останки находятся в музее в британском городе Лидс.

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Звуковой фрагмент, который прилагается к исследованию, демонстрирует произнесение слога "Neh" голосом жреца.

Задачей авторов была демонстрация принципа реконструкции, который сможет найти более широкое применение в скором будущем.

Ученые применили компьютерную томографию, чтобы создать трехмерную модель тракта и дополнить его недостающими "элементами". Например, системой голосовых связок, которые контролировались компьютером.

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