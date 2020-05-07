"Думали, это сильный грипп". Мадонна говорит, что переболела COVID-19

Мадонна (фото - Instagram, madonna)

Американская певица Мадонна говорит, что переболела коронавирусной инфекцией COVID-19, поскольку тест выявил у нее антитела к этому патогену. Об этом она написала в Instagram.

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"Если вы дали положительный результат на антитела, это означает, что у вас был вирус. Я его сделала после того, как была больна в конце моего тура в Париже более семи недель назад", - написала она.

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По словам певицы, вместе с ней заболели и другие артисты из ее шоу. Они думали, что "больны очень сильным гриппом".

"Слава Богу, сейчас мы все здоровы и чувствуем себя хорошо", - подытожила звезда.

В марте ВОЗ сообщала , что коронавирус быстро распространяется и в 10 раз смертельнее свиного гриипа.

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