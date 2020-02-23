Евровидение. TVORCHI заявили о проблемах во время выступления на нацотборе

Группа TVORCHI заявила о технических проблемах во время выступления в финале украинского национального отбора на Евровидение-2020. Об этом сообщает Радио Свобода.
Вокалист Джеффри Кенни заявил, что ему не включили песню в ушной микрофон, поэтому он слышал только свой голос. По словам участников группы, технические проблемы с ушным микрофоном у них были во время своего выступления в полуфинале.
Оба раза их критиковали за вокал.
Участники группы заявили, что больше не будут участвовать в украинском национальном отборе на Евровидение. В ответ на вопрос, готовы ли они представлять на конкурсе другую страну, участники сказали: "Без комментариев".