Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Евровидение. TVORCHI заявили о проблемах во время выступления на нацотборе

Евровидение. TVORCHI заявили о проблемах во время выступления на нацотборе - Фото
Группа TVORCHI (фото - скриншот видео)
23.02.2020, 10:03

Вокалист Джеффри Кенни сообщил, что ему не включили песню в ушной микрофон

Группа TVORCHI заявила о технических проблемах во время выступления в финале украинского национального отбора на Евровидение-2020. Об этом сообщает Радио Свобода.

Вокалист Джеффри Кенни заявил, что ему не включили песню в ушной микрофон, поэтому он слышал только свой голос. По словам участников группы, технические проблемы с ушным микрофоном  у них были во время своего выступления в полуфинале.

Оба раза их критиковали за вокал.

Участники группы заявили, что больше не будут участвовать в украинском национальном отборе на Евровидение. В ответ на вопрос, готовы ли они представлять на конкурсе другую страну, участники сказали: "Без комментариев".

  • 22 февраля сообщалось, что группа Go-A представит Украину на песенном конкурсе Евровидение-2020 с песней "Соловей".
  • В этом году Евровидение пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме, Нидерланды. Украина выступит в первом полуфинале.
Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
Евровидение-2020 группа TVORCHI
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 