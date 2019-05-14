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14.05.2019, 16:53

Евровидение-2019. Порядок выступлений участников в полуфиналах

Евровидение-2019. Порядок выступлений участников в полуфиналах - Фото
Евровидение (фото - eurovision.tv)

Сегодня в Израиле пройдет первый полуфинал конкурса

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Сегодня в Тель-Авиве (Израиль) стартует ежегодный песенный конкурс Евровидение. По правилам, победители первого и второго полуфинала выходят в финал.

Украина в этом году участие не принимает.

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В первом полуфинале выступят 17 конкурсантов.

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Второй полуфинал пройдет 16 мая, выступят 18 участников. 

Финал конкурса состоится 18 мая.

Как сообщалось ранее, первый полуфинал начнется сегодня в 22:00 по киевскому времени.

Транслировать шоу из Тель-Авива будут на телеканалах UA:Перший и СТБ. Также трансляция будет доступна на онлайн-платформах этих каналов.

Откроет конкурс прошлогодняя победительница конкурса Netta, которая споет новую версию победной песни "Toy" и представит зрителям новый сингл. 

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Теги: евровидение, конкурсанты, участники конкурса, первый полуфинал
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