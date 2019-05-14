Евровидение-2019. Порядок выступлений участников в полуфиналах

Сегодня в Тель-Авиве (Израиль) стартует ежегодный песенный конкурс Евровидение. По правилам, победители первого и второго полуфинала выходят в финал.
Украина в этом году участие не принимает.
В первом полуфинале выступят 17 конкурсантов.
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Второй полуфинал пройдет 16 мая, выступят 18 участников.
Финал конкурса состоится 18 мая.
Как сообщалось ранее, первый полуфинал начнется сегодня в 22:00 по киевскому времени.
Транслировать шоу из Тель-Авива будут на телеканалах UA:Перший и СТБ. Также трансляция будет доступна на онлайн-платформах этих каналов.
Откроет конкурс прошлогодняя победительница конкурса Netta, которая споет новую версию победной песни "Toy" и представит зрителям новый сингл.