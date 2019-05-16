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16.05.2019, 16:52

Евровидение 2019. Ставки букмекеров на второй полуфинал

Евровидение 2019. Ставки букмекеров на второй полуфинал - Фото
Евровидение-2019 (фото - eurovisiontv)

Второй полуфинал конкурса состоится уже сегодня в 22:00 по Киеву

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Второй полуфинал песенного конкурса Евровидение-2019 состоится сегодня, 16 мая. Главные букмекерские конторы Европы уже сделали свои ставки на результаты, сообщает eurovisionworld.com.

С небольшим отрывом лидируют участники от Швеции, России, Азербайджана, Нидерландов и Швейцарии. Их шансы на выход в финал, согласно ставкам, выше 90%. Также букмекеры ставят на выход участников от Мальты, Норвегии, Северной Македонии, Армении и Дании. 

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Ранее сообщалось, что в финале букмекеры делают ставки на победу Дункана Лоренса из Нидерландов, на втором месте - Йон Лундвик из Швеции.

Посмотреть трансляцию полуфинала конкурса можно будет сегодня в 22:00 на телеканалах UA:Перший и СТБ, а также на официальном канале Евровидения. Финал состоится в субботу, 18 мая. Украина в этом году участия в конкурсе не принимает.

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Теги: евровидение, ставки, букмекеры, Евровидение-2019, 2 полуфинал
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