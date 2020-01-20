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Евровидение. Опубликован список претендентов от Украины

Евровидение. Опубликован список претендентов от Украины - Фото
Евровдение (фото - Eurovision Ukraine, Facebook)
20.01.2020, 11:19

Имя победителя национального отбора станет известно 22 февраля

За право представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2020 поборются 16 артистов. Об этом сообщает пресс-служба Национального отбора на Евровидение.

Среди претендентов: [О], KHAYAT, Assol, CLOUDLESS, GARNA, Katya Chilly, FO SHO, David Axelrod, Александр Порядинский, TVORCHI, GIO, Jerry Heil, KRUTЬ, Элина Иващенко, GO-A и MOONZOO feat. F.M.F. Sure.

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22 января пройдет жеребьевка отборочного этапа. 8 и 15 февраля состоятся полуфиналы, а 22 февраля - финал.

В состав жюри войдут Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

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евровидение национальный отбор Jerry Heil Александр Порядинский элина иващенко
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