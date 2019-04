Facebook ждет серьезный редизайн: Цукерберг показал, какой

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг анонсировал новый дизайн сайта и приложения для смартфонов.

Некоторые примеры нового дизайна опубликованы в Twitter соцсети.

Среди прочего, новая версия сайта под названием FB5 обещает быть "быстрее, проще, с более дружелюбным поиском".

We just announced a fresh, new design for Facebook that makes communities as central as friends. FB5 is simpler, faster, more immersive and makes it easier to find what you're looking for and get to your most-used features. #f82019 pic.twitter.com/YWIGEnpO4M