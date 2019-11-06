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"F*ck off". Maruv прокомментировала скандал с наградой MTV

"F*ck off". Maruv прокомментировала скандал с наградой MTV - Фото
Фото - MARUV - Facebook
06.11.2019, 12:12

Ранее сообщалось, что исполнительница получила награду MTV как "лучший российский исполнитель"

Украинская исполнительница Анна Корсун (Maruv) прокомментировала получение награды MTV Europe Music Awards как "лучший российский исполнитель", заявив, что номинация "никак не привязана к стране или к гражданству", добавив, что она "не только гражданин страны, в которой родилась, но еще и мировой артист". Об этом Корсун написала в Facebook.

Корсун заявила, что MTV Russia – это "единственный филиал телеканала на всем постсоветском пространстве" и привела в пример исполнителя из Казахстана Jah Khalib, который стал победителем в этой номинации в прошлом году. 

"Я не только гражданин страны, в которой я родилась, но еще и мировой артист! Поэтому я буду ездить на премии и с концертами, куда захочу и как захочу, потому что я свободный человек. Я пою для всех, кому нравится моя музыка. Во всем мире я представляю только себя и своё творчество, поэтому fuck off", - подытожила Корсун. 

  • Ранее сообщалось, что исполнительница получила награду MTV как "лучший российский исполнитель". Концертный директор артистки попробовал объяснить ситуацию, заявив, что номинация звучала - "Лучший артист по версии телеканала MTV Россия"
  • На официальном сайте MTV EMA указано, что Maruv победила в номинации "Best Russian Act Winner".
  • На эту номинацию украинская певица почему-то претендовала вместе с российскими исполнителями Face, Noize MC, Little Big и Zivert.
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MTV Europe Music Awards MARUV
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