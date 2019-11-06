"F*ck off". Maruv прокомментировала скандал с наградой MTV

Украинская исполнительница Анна Корсун (Maruv) прокомментировала получение награды MTV Europe Music Awards как "лучший российский исполнитель", заявив, что номинация "никак не привязана к стране или к гражданству", добавив, что она "не только гражданин страны, в которой родилась, но еще и мировой артист". Об этом Корсун написала в Facebook.

Корсун заявила, что MTV Russia – это "единственный филиал телеканала на всем постсоветском пространстве" и привела в пример исполнителя из Казахстана Jah Khalib, который стал победителем в этой номинации в прошлом году.

"Я не только гражданин страны, в которой я родилась, но еще и мировой артист! Поэтому я буду ездить на премии и с концертами, куда захочу и как захочу, потому что я свободный человек. Я пою для всех, кому нравится моя музыка. Во всем мире я представляю только себя и своё творчество, поэтому fuck off", - подытожила Корсун.