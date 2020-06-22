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Гитару с "легендарного" концерта Курта Кобейна продали за рекордные $6 млн

Гитару с "легендарного" концерта Курта Кобейна продали за рекордные $6 млн - Фото
Курт Кобейн на концерте MTV Unplugged (Фото - скриншот из видео - YouTube)
22.06.2020, 10:00

Ретро-гитару покойного лидера Nirvana Курта Кобейна продали за $6 млн. До этого самой дорогой гитарой в истории был инструмент гитариста Pink Floyd

Гитару Martin D-18E покойного солиста группы Nirvana Курта Кобейна, на которой он играл на "легендарном" концерте MTV Unplugged в 1993 году, продали за рекордные $6 млн. Об этом сообщает BBC.

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Концерт MTV Unplugged состоялся 18 ноября 1993 года, за пять месяцев до смерти Кобейна. Акустическое выступление Nirvana на этом концерте считается одним из величайших живых выступлений в истории, сообщает BBC. Купил гитару основатель компании RODE Microphones Питер Фридман. Гитара шла вместе с футляром, попавшим на обложку одного из альбомов Nirvana. 

До этого самой дорогой гитарой, проданной в истории, был Fender Stratocaster, на которой играл гитарист Pink Floyd Дэвид Гилмор. На благотворительной распродаже в июне 2019 года ее продали за около $4 млн.

  • Курт Кобейн - американский певец, вокалист и гитарист рок-группы Nirvana. В 2003 году журнал Rolling Stone поместил Кобейна на 12-е место в списке "100 величайших гитаристов всех времен".
  • 28 октября 2019 года на аукционе продали свитер Кобейна, в котором он играл на MTV Unplugged.

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Владислав Сердюк
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