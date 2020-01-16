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"Игра престолов". Спин-офф о Таргариенах выйдет в 2022 году

"Игра престолов". Спин-офф о Таргариенах выйдет в 2022 году - Фото
Фото: скриншот видео Игра престолов/Youtube
16.01.2020, 18:34

В данный момент шоу находится на очень ранней стадии разработки

Приквел популярного сериала "Игра престолов", рассказывающий о династии Таргариенов и получивший название "Дом Дракона", выйдет на канале HBO в 2022 году. Об этом сообщает Variety со ссылкой на программного директора телеканала Кейси Блойса.

Назвать точную дату премьеры пока невозможно, поскольку шоу находится на очень ранней стадии разработки.

Спин-офф будет создан на основе книги "Пламя и кровь" Джорджа Р. Р. Мартина, который вместе с Райаном Кондалом станет сценаристом.

Действие нового сериала будет происходить за 300 лет до событий "Игры престолов", речь  пойдет о правлении династии Таргариенов.

Режиссером "Дома дракона" назначен Мигель Сапочник, который снял несколько серий оригинальной киносаги и получил премию Эмми за одну из них.

1 ноября Джордж Р. Р. Мартин признался, что его расстроила новость о том, работу над вторым спин-оффом "Игры престолов" решили прекратить. Рабочим названием проекта было "Долгая ночь", действие разворачивалось за тысячи лет до событий "Игры престолов" и "Дома дракона", а сюжет рассказывал о Старках и Белых ходоках.

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Игра престолов Дом Драконов сериал
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