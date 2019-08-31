Илон Маск предостерегает мир перед демографическим коллапсом

Основатель SpaceX и изобретатель-миллиардер Илон Маск выразил опасения по поводу демографического коллапса, с которым, по его мнению, человечество столкнется в ближайшие 20 лет. Об этом сообщает Naked Science.
"Я обеспокоен вопросом рождаемости. В противовес мнению многих о том, что на планете слишком много людей, я считаю, что это устаревший взгляд. Думаю, самая большая проблема, с которой столкнется мир в следующие 20 лет, — демографический коллапс. Хочу подчеркнуть, что именно демографический коллапс, а не взрыв" - заявил инженер.
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По мнению изобретателя, помочь не сможет и миграция, поскольку рождаемость будет падать по всей планете.
Издание отмечает, что беспокоящая Маска проблема будет актуальна и на Марсе, потому что там нужно основать самовоспроизводящуюся человеческую колонию с "нуля".
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