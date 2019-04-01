Илон Маск записал рэп-трек о горилле Харамбе: аудио

Илон Маск (фото — EPA)

Американский изобретатель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск представил свой дебютный музыкальный трек, который посвятил убитой горилле. Композицию он выложил на платформе Soundcloud.

Релиз состоялся на собственном лейбле Маска Emo G Records. Рэп-трек с голосом Маска обработан автотьюном. Над записью также работали исполнитель BloodPop и художник эмодзи для соцсетей Yung Jake.

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В треке "RIP Harambe" Маск поет "Покойся с миром, Харамбе, ты сейчас потягиваешь косячок на небесах, мы все рано или поздно окажемся там" и говорит, что "мы скучаем по тебе, Харамбе". Предполагается, что фрагмент о косяке в этом контексте может иметь отношение к самому исполнителю.

В 2016 году в зоопарке города Цинцинатти в США трехлетний мальчик прыгнул в вольер к горилле Харамбе. 17-летняя горилла около 10 минут носила на руках ребенка, не проявляя признаков агрессии. Сотрудники решили застрелить Харамбе, что вызвало массу противоречивых мнений. Горилла стала мемом, люди выходили на митинги и протесты.