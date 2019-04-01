Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
01.04.2019, 12:00

Илон Маск записал рэп-трек о горилле Харамбе: аудио

Илон Маск записал рэп-трек о горилле Харамбе: аудио - Фото
Илон Маск (фото — EPA)

Илон Маск опубликовал свой музыкальный трек о горилле, которая стала мемом еще в 2016 году после трагического инцидента

Реклама
Реклама

Американский изобретатель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск представил свой дебютный музыкальный трек, который посвятил убитой горилле. Композицию он выложил на платформе Soundcloud.

Релиз состоялся на собственном лейбле Маска Emo G Records. Рэп-трек с голосом Маска обработан автотьюном. Над записью также работали исполнитель BloodPop и художник эмодзи для соцсетей Yung Jake. 

Реклама

В треке "RIP Harambe" Маск поет "Покойся с миром, Харамбе, ты сейчас потягиваешь косячок на небесах, мы все рано или поздно окажемся там" и говорит, что "мы скучаем по тебе, Харамбе". Предполагается, что фрагмент о косяке в этом контексте может иметь отношение к самому исполнителю.

В 2016 году в зоопарке города Цинцинатти в США трехлетний мальчик прыгнул в вольер к горилле Харамбе. 17-летняя горилла около 10 минут носила на руках ребенка, не проявляя признаков агрессии. Сотрудники решили застрелить Харамбе, что вызвало массу противоречивых мнений. Горилла стала мемом, люди выходили на митинги и протесты.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Илон Маск, рэп, горилла
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 