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Источники метана на земле обнаружили с помощью NASA: карта

Источники метана на земле обнаружили с помощью NASA: карта - Фото
Фото: methane.jpl.nasa.gov
15.11.2019, 22:23

Основной источник загрязнения воздуха в Калифорнии - свалки мусора

Исследователи Калифорнийского технологического института в сотрудничестве с NASA использовали метод дистанционного зондирования с самолетов и спутников и определили источники, выделяющие наибольшее количество метана в штате Калифорния. Об этом сообщается в журнале Nature и на сайте Jet Propulson Laboratory NASA. 

Избыток метана в атмосфере приводит к глобальному потеплению.

Основным источником метана оказались мусорные свалки и полигоны. На втором месте - нефтеперерабатывающие заводы, на третьем - молочные фермы.

Проанализировав данные, полученные по территории Калифорния, ученые выяснили, что до половины всего выбрасываемого в воздух метана исходит из 564 точечных небольших источников и объектов инфраструктуры. Мусорные свалки и полигоны ТБО, в том числе закрытые, выделяют 41% от обнаруженного газа. Нефтеперерабатывающие заводы вместе с их трубопроводами, и молочные фермы - по 26%. На долю других объектов приходится оставшиеся 7% выбросов.

Для исследования использовался инфракрасный спектрометр. На наличие метановых шлейфов проверено 271 000 объектов штата. В результате были созданы подробные карты метановых шлейфов.

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