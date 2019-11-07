Каждый желающий может пожить в доме родителей Гарри Поттера: фото

Фото: Airbnb

Дом, в котором лорд Волдеморт убил родителей Гарри Поттера, можно забронировать с помощью сервиса аренды жилья Airbnb.

Здание расположено в английском поселке Лавенгем, графство Саффолк.

По информации сервиса, Лавенгем в фильмах про Гарри Поттера - это Годрикова долина. Также отмечается, что городок признан лучшим средневековым поселком Великобритании. Здесь есть более 300 охраняемых объектов исторического наследия.

Сообщается, что номер на двоих можно арендовать минимум на две ночи. В комнате есть кровать, телевизор, Wi-Fi и отдельный санузел. Имеется доступ в сад и гостиную с камином.

Британская актриса Эмма Уотсон , сыгравшая Гермиону в "Гарри Поттере", рассказала, что с приближением 30-летнего возраста чувствует давление подсознательных ожиданий, однако сейчас счастлива в одиночестве.

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