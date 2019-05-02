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02.05.2019, 08:43

Как погоня за лайками в соцсетях влияет на психику: ответ Супрун

Как погоня за лайками в соцсетях влияет на психику: ответ Супрун - Фото
Соцсети (фото - Pixabay) Фото: Pixabay

Лайки зачастую являются основной причиной, почему люди размещают публикации в соцсетях

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Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о влиянии на психику человека лайков в социальных сетях. Об этом она написала в своем Facebook.

Супрун напомнила, что Instagram хочет отказаться от показа лайков под постом и вместо общего количества предпочтений будут видны лишь несколько имен с надписью "и другие".

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"Разработчики считают, что подсчет количества лайков плохо влияет на психическое здоровье пользователей. Порой даже побуждает людей попадать в опасные ситуации ради получения большего количества лайков под фото", - отметила она.

Согласно исследованиям, сказала и.о. главы Минздрава, соцсети делают "людей более одинокими" в реальной жизни и способствуют появлению стресса и тревоги. К негативным последствиям она отнесла и развитие зависимости, снижение самооценки и нарушения сна. 

Также медик сказала, что лайки зачастую являются основной причиной, почему люди размещают публикации. Другая причина - поиск поддержки. Ругань в соцсетях, уточнила Супрун, увеличивает ощущение поддержки.

"В одном из опросов среди подростков Instagram признан платформой, имеющей наибольшее негативное влияние на психическое здоровье. Несмотря на то, что респонденты указали, что здесь они имеют достаточно пространства для самовыражения и самоидентификации, они считают, что эта соцсеть связана с высоким уровнем тревоги, депрессии, запугиванием и страхом упущенных возможностей (...) В том числе они достаточно много переживали, сколько лайков получат их фото", - резюмироала Супрун.

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Теги: facebook, соцсети, ульяна супрун, здоровье, instagram, лайки, психика
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