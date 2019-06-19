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19.06.2019, 11:37

Кино. "Наши груди – наше оружие". О движении Femen снимут фильм

Кино. "Наши груди – наше оружие". О движении Femen снимут фильм - Фото
Фото: Артхаус Трафик

Съемки совместно фильма Украины, Франции и Германии стартуют в 2020 году

Украинская кинокомпания Артхаус Трафик совместно с Францией и Германией снимут художественный фильм об истории украинского движения Femen. Релиз киноленты LIGA.net предоставила пресс-служба Артхаус Трафик.

Название фильма – "Наши груди – наше оружие: История движения Femen". Сьемки стартуют в 2020 году.

Отмечается, что кинокомпания Pan-Européenne, с которой заключен контракт на совместные съемки – ведущий французский продюсер и дистрибьютор кино. Среди их хитов – "Господин Никто" и "Одиссея".

Украинский продюсер фильма о движении Femen – Денис Иванов, директор кинокомпании Артхаус Трафик, основатель Одесского кинофестиваля и фестиваля для детей и подростков Чилдрен Кинофест. Автор идеи и режиссер – Дарья Жук.

Участницы движения Femen выстапают конcультантками проекта.

12 июня сообщалось, что на 10-м Одесском международном кинофестивале покажут немецкую картину "Кабинет доктора Калигари" Роберта Вине, премьера которого состоялась в Берлине в 1920 году.

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Теги: FEMEN, фильм
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