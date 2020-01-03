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Культурными столицами Евросоюза в 2020 году стали два города

Культурными столицами Евросоюза в 2020 году стали два города - Фото
Риека (Фото: fmagay/flickr)
03.01.2020, 20:13

Хорватская Риека и ирландский Голуэй примут эстафету у болгарского Пловдива и итальянской Матеры

С 1 января 2020 года звание культурной столицы Евросоюза на один год приняли на себя два европейских города - хорватский Риека и ирландский Голуэй. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

"Благодаря назначению культурных столиц Европы продвижение культуры как ключевого элемента нашего образа жизни оказвает положительное влияние на общество в измерении социальной инклюзивности, интеграции и экономического роста. Это позволяет людям приобретать новый опыт, новые навыки и возможности для участия в общественной жизни, что делает общества более справедливыми и сплоченными", - отметил вице-президент Еврокомиссии по продвижению европейского пути жизни Маргаритис Шинаси.

Риека стала первым городом Хорватии, получившим звание культурной столицей Европы. Риека выбрала слоган "Порт разнообразия". В культурных проектах, запланированных в Риеке в течение года, примут участие 250 организаций из 40 стран.

Голуэй стал третьим городом Ирландии, которое удостоился звания культурной столицы, после Дублина (1991) и Корка (2005). Лозунгом для Голуэй стал – "Впусти магию". Одной из главных тем культурных мероприятий в Голуэй будет популяризация ирландской литературы и кельтских традиций дохристианской эпохи.

Практика ежегодного избрания Европейских культурных столиц была начата в 1985 году.

Риека и Голуэй примут эстафету культурных столиц от болгарского Пловдива и итальянского города Матера, которые носили это звание в 2019 году.

  • 31 октября сообщалось, что 66 новых членов, среди которых Одесса, присоединились к сети творческих городов ЮНЕСКО.

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Риека Голуэй культурная столица культура
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