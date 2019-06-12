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12.06.2019, 10:50

Лидер Rammstein сломал челюсть поклоннику, защищая подругу

Лидер Rammstein сломал челюсть поклоннику, защищая подругу - Фото
Тилль Линдеманн (фото - Facebook группы)

В Мюнхене Тилль Линдеманн ввязался в драку, защищая свою спутницу от назойливого поклонника

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть поклоннику, защищая свою спутницу. Об этом пишет Bild.

Инцидент произошел в Мюнхене, где группа на выходных дала концерт. В ночь на 8 июня Линдеманн отдыхал в баре гостиницы Bayerischer Hof вместе со знакомым и подругой по имени Лана. К ним подошел 54-летний житель Гамбурга и попросил солиста Rammstein сделать совместное селфи, однако Линдеманн отказался. Поклонник на этом не успокоился и начал оскорблять подругу музыканта. Линдеманн отвел мужчину в сторону и хотел заставить его извиниться перед женщиной, но в результате завязалась драка. Солист Rammstein ударил подруги локтем в лицо.

Сотрудники отеля вызвали полицию. В результате оказалось, что житель Гамбурга получил перелом челюсти. В полиции сообщили, что к ним поступило заявление о нанесении телесных повреждений и что подозреваемый - 56-летний берлинец.

Сам Линдеманн пока никак не прокомментировал ситуацию.

28 мая группа представила клип на песню Auslaender.

Седьмой альбом Rammstein вышел 17 мая.

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Теги: драка, происшествие, Мюнхен, Rammstein, Тилль Линдеманн
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