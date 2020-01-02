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Marvel намерены создать супергероя-трансгендера

Marvel намерены создать супергероя-трансгендера - Фото
скриншот видео Marvel Studios
02.01.2020, 14:46

По словам директора киностудии, в Marvel хотят, чтобы "каждый зритель глобальной аудитории видел себя отраженным на экране"

Компания Marvel Studios планирует добавить в свои фильмы супергероев-трансгендеров. Об этом сказал директор студии Кевин Фиг во время вопросов и ответов в Нью-Йоркской киноакадемии, передает ВВС.

На вопрос фаната, есть ли какие-либо планы относительно большего числа ЛГБТ-персонажей в фильмах Марвела, "в особенности транс-персонажей", Кевин ответил: "Да, конечно. Да".

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Уже в этом году в фильме "Вечные" (The Eternals) появятся персонаж-гей и плохослышащий супергерой. В фильмах "Шан-Чи" (Shang-Chi) и "Легенда о десяти кольцах" (Legend of the Ten Rings) будет присутствовать азиатско-американский герой.

"Мы хотим, чтобы фильмы отражали зрителей, и мы хотим, чтобы каждый член нашей глобальной аудитории видел себя на экране", - объяснил Кевин Фиг.

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