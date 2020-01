Marvel намерены создать супергероя-трансгендера

скриншот видео Marvel Studios

Компания Marvel Studios планирует добавить в свои фильмы супергероев-трансгендеров. Об этом сказал директор студии Кевин Фиг во время вопросов и ответов в Нью-Йоркской киноакадемии, передает ВВС.

На вопрос фаната, есть ли какие-либо планы относительно большего числа ЛГБТ-персонажей в фильмах Марвела, "в особенности транс-персонажей", Кевин ответил: "Да, конечно. Да".

Уже в этом году в фильме "Вечные" (The Eternals) появятся персонаж-гей и плохослышащий супергерой. В фильмах "Шан-Чи" (Shang-Chi) и "Легенда о десяти кольцах" (Legend of the Ten Rings) будет присутствовать азиатско-американский герой.

"Мы хотим, чтобы фильмы отражали зрителей, и мы хотим, чтобы каждый член нашей глобальной аудитории видел себя на экране", - объяснил Кевин Фиг.

