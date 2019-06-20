Модельер Ральф Лорен стал рыцарем ордена Британской империи

Ральф Лорен (фото - EPA)

Американский модельер Ральф Лорен стал почетным рыцарем-командором ордена Британской империи. Как сообщает Just Jared, Лорен первым из американских дизайнеров получил этот титул.

Такой чести Лорен удостоен за ключевую роль в укреплении трансатлантических культурных и экономических связей, ведущую роль индустрии моды и американского стиля в течение почти полувека.

20 февраля всемирно известный немецкий модельер Карл Лагерфельд скончался на 86 году жизни от рака поджелудочной железы. Он не жаловался на боли и вообще старался не распространяться о своей болезни.

"Карл очень гордился своей подтянутостью и здоровым образом жизни, так что сообщение о раке поджелудочной железы стало настоящим шоком", - рассказал источник.

Лагерфельд в течение десятилетий был креативным директором дома моды Chanel.