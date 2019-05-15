Не смотрел "Игру престолов" - берегись дракона: карикатура DW

Скриншот из видеозаписи

Несколько дней остается до завершения американского фэнтези-сериала "Игра престолов". На днях появился тизер финальной серии (см. видео), которая выйдет на экраны в США вечером 19 мая или рано утром 20 мая по Киеву.

Финал будет впечатляющим: 1 час 20 минут.

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Учитывая глобальную популярность эпопеи, поклонникам сериала сложно поверить в то, что есть люди, которые его не смотрели, считает карикатурист немецкого агентства Deutsche Welle Сергей Ёлкин.

Иллюстрация: Сергей Ёлкин / Deutsche Welle

Game of Thrones основан на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Р. Р. Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года.

Ранее был опубликован полный список погибших персонажей во время битвы с Королем Ночи в третьей серии (осторожно, спойлер!).