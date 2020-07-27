Netflix снимет приквел "Ведьмака" - о событиях за 1200 лет до Геральта из Ривии
Польский писатель Анджей Сапковский примет участие в проекте в качестве творческого консультанта
Стримсервис Netflix собирается сделать приквел сериала "Ведьмак", вышедшего в декабре 2019 года. В новом проекте будут показаны события, которые происходили за 1200 лет до появления Геральта из Ривии. Об этом сообщает в Twitter Netflix и Deadline.
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Новый сериал называли "Ведьмак: Кровавое Происхождение" (The Witcher: Blood Origin), он будет состоять из шести эпизодов.
"1200 лет до Геральта из Ривии, вселенные монстров, люди и эльфы слились воедино, и появился первый Ведьмак", - говорится в сообщении.
Работать над новым сериалом будут шоураннер "Ведьмака" Лорен Хиссрик и ирландский музыкант и сценарист Деклан де Барра (он исполнил композиции в трех эпизодах "Ведьмака" и написал сценарий к одному).
Де Барра займет кресло шоураннера, а Хиссрик станет исполнительным продюсером шоу. Польский писатель Анджей Сапковский примет участие в проекте в качестве творческого консультанта.
Когда начнутся съемки и на какую дату запланирован выпуск сериала, пока не сообщается.
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- 16 февраля сообщалось, что "Ведьмак" опережает график – съемки второго сезона начались на несколько дней раньше запланированного срока.
- Сериал вернется на экраны в 2021 году, точная дата релиза пока не сообщается.
- Сейчас Netflix делает анимационный фильм о Ведьмаке.
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