Кино. "Ведьмак" опережает график. Начались съемки второго сезона

Съемки второго сезона фэнтезийного сериала "Ведьмак" начались 12 февраля. Об этом сообщает Redanian Intelligence.
Отмечается, производство нового сезона должно было начаться 17 февраля, но съемочная группа опережает расписание, как это было с первым сезоном.
На прошлой неделе команда создателей сериала тестировала костюмы персонажей.
Известно, что над новым сезоном "Ведьмака" работают четыре режиссера.
Читайте также: "Ведьмак". Шоураннер рассказала, что было в вырезанных сценах
Читайте также: "Ведьмак". Фэнтези о мечах и колдовстве: зрители в восторге, критики ворчат