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Кино. "Ведьмак" опережает график. Начались съемки второго сезона

Кино. "Ведьмак" опережает график. Начались съемки второго сезона - Фото
Кадр из трейлера сериала Ведьмак (Скриншот видео Netflix/Youtube)
16.02.2020, 17:24

Съемки второго сезона самого успешного сериала Netflix "Ведьмак" стартовали на пять дней раньше графика

Съемки второго сезона фэнтезийного сериала "Ведьмак" начались 12 февраля. Об этом сообщает Redanian Intelligence.

Отмечается, производство нового сезона должно было начаться 17 февраля, но съемочная группа опережает расписание, как это было с первым сезоном.

На прошлой неделе команда создателей сериала тестировала костюмы персонажей.

Известно, что над новым сезоном "Ведьмака" работают четыре режиссера.

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  • 14 ноября 2019 года стало известно, что Netflix продлил сериал "Ведьмак" на второй сезон еще до премьеры, которая состоялась в декабре. 
  • Сериал вернется на экраны в 2021 году, но точная дата релиза пока не сообщается.
  • По информации СМИ, Генри Кавилл получал за съемки каждого эпизода $400 000. 
  • Сейчас Netflix делает анимационный фильм о Ведьмаке.

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