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Netflix запустил ежедневный рейтинг ТОП-10 своих проектов: кто в первой десятке

Netflix запустил ежедневный рейтинг ТОП-10 своих проектов: кто в первой десятке - Фото
Фото: скриншот видео Netflix/Youtube
25.02.2020, 16:51

Стрим-сервис Netflix вводит функцию ежедневного подсчета рейтингов своих наиболее популярных среди зрителей фильмов и сериалов

На Netflix решили публиковать ежедневно обновляемые рейтинги 10 наиболее популярных среди зрителей проектов (отдельно фильмы и сериалы) стрим-сервиса. Об этом сообщает Deadline.

Функцию ТОП-10 уже успешно протестировали в Мексике и Великобритании.

Netflix редко раскрывает статистику просмотров своих проектов, ТОП-10 позволит точнее понять, какие фильмы и сериалы смотрят пользователи стриминг-платформы. При этом компания не раскрывает, каким образом будет определяться место в десятке.

ТОП-10 фильмов в день запуска функции в США:

"Последнее, чего я хотел"
"Иностранец"
"Всем парням: P. S. Я люблю тебя"
"Проклятый дом 2"
"Очень плохие мамочки 2"
"Мой парень – киллер"
"Дом с паранормальными явлениями"
"Копы в глубоком запасе"
"Барашек Шон: Фермагеддон"
"Наемник"

ТОП-10 сериалов в день запуска функции в США:

"Любовь слепа"
"Нарко: Мексика"
"Ключи Локков"
"Младенцы"
"Лучше звоните Солу"
Gentefied
"Незнакомец"
"Шоу поваров"
"Офис"
"Я – убийца"

Отмечается, что в 2020 году Netflix ввел новую систему подсчета просмотров. По ней просмотр учитывается, если после запуска прошло как минимум две минуты (независимо от того, фильм это или эпизод шоу). В этом случае выбор зрителя считается осознанным.  Ранее один просмотр учитывался, если хотя бы один эпизод сериала (или целого фильма) был просмотрен на 70%. Новая система повысила количество просмотров в среднем на 35%.

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Медведева Наталия
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