Netflix запустил ежедневный рейтинг ТОП-10 своих проектов: кто в первой десятке

Фото: скриншот видео Netflix/Youtube

На Netflix решили публиковать ежедневно обновляемые рейтинги 10 наиболее популярных среди зрителей проектов (отдельно фильмы и сериалы) стрим-сервиса. Об этом сообщает Deadline.

Функцию ТОП-10 уже успешно протестировали в Мексике и Великобритании.

Netflix редко раскрывает статистику просмотров своих проектов, ТОП-10 позволит точнее понять, какие фильмы и сериалы смотрят пользователи стриминг-платформы. При этом компания не раскрывает, каким образом будет определяться место в десятке.

ТОП-10 фильмов в день запуска функции в США:

"Последнее, чего я хотел"

"Иностранец"

"Всем парням: P. S. Я люблю тебя"

"Проклятый дом 2"

"Очень плохие мамочки 2"

"Мой парень – киллер"

"Дом с паранормальными явлениями"

"Копы в глубоком запасе"

"Барашек Шон: Фермагеддон"

"Наемник"

ТОП-10 сериалов в день запуска функции в США:

"Любовь слепа"

"Нарко: Мексика"

"Ключи Локков"

"Младенцы"

"Лучше звоните Солу"

Gentefied

"Незнакомец"

"Шоу поваров"

"Офис"

"Я – убийца"

Отмечается, что в 2020 году Netflix ввел новую систему подсчета просмотров. По ней просмотр учитывается, если после запуска прошло как минимум две минуты (независимо от того, фильм это или эпизод шоу). В этом случае выбор зрителя считается осознанным. Ранее один просмотр учитывался, если хотя бы один эпизод сериала (или целого фильма) был просмотрен на 70%. Новая система повысила количество просмотров в среднем на 35%.

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