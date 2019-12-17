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О Грете Тунберг снимут документальный фильм

О Грете Тунберг снимут документальный фильм - Фото
Грета Тунберг (Фото: EPA)
17.12.2019, 21:03

Ленты выйдет на стриминговом сервисе Hulu

Стрим-сервис Hulu снимет документальный фильм о шведской экоактивистке Грете Тунберг. Об этом сообщает Deadline.

16-летняя экоактивистка станет главной героиней ленты "Грета", которая выйдет в 2020 году. Режиссером будет Нейтан Гроссман.  

Картина будет посвящена жизни Тунберг, начиная с августа 2018 года, когда 15-летняя школьница из Швеции начала раз в неделю вместо уроков ходить на пикеты в защиту климата. Скоро возникло глобальное движение, а Тунберг стала всемирно известной активисткой.

  • Журнал Time назвал Тунберг человеком 2019 года, потому что она привлекает внимание мира к изменению климата и призывает политических лидеров делать конкретные шаги для сохранения планеты.
  • 5 декабря Грета Тунберг получила альтернативную Нобелевскую премию – "За целесообразное жизнеобеспечение".

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Грета Тунберг
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