О Грете Тунберг снимут документальный фильм

Грета Тунберг (Фото: EPA)

Стрим-сервис Hulu снимет документальный фильм о шведской экоактивистке Грете Тунберг. Об этом сообщает Deadline.

16-летняя экоактивистка станет главной героиней ленты "Грета", которая выйдет в 2020 году. Режиссером будет Нейтан Гроссман.

Картина будет посвящена жизни Тунберг, начиная с августа 2018 года, когда 15-летняя школьница из Швеции начала раз в неделю вместо уроков ходить на пикеты в защиту климата. Скоро возникло глобальное движение, а Тунберг стала всемирно известной активисткой.

Журнал Time назвал Тунберг человеком 2019 года , потому что она привлекает внимание мира к изменению климата и призывает политических лидеров делать конкретные шаги для сохранения планеты.

5 декабря Грета Тунберг получила альтернативную Нобелевскую премию – "За целесообразное жизнеобеспечение".

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