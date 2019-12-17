О Грете Тунберг снимут документальный фильм

Стрим-сервис Hulu снимет документальный фильм о шведской экоактивистке Грете Тунберг. Об этом сообщает Deadline.
16-летняя экоактивистка станет главной героиней ленты "Грета", которая выйдет в 2020 году. Режиссером будет Нейтан Гроссман.
Картина будет посвящена жизни Тунберг, начиная с августа 2018 года, когда 15-летняя школьница из Швеции начала раз в неделю вместо уроков ходить на пикеты в защиту климата. Скоро возникло глобальное движение, а Тунберг стала всемирно известной активисткой.
Читайте также: Грета Тунберг извинилась за слова "поставить политиков к стенке"