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Грета Тунберг извинилась за слова "поставить политиков к стенке"

Грета Тунберг извинилась за слова "поставить политиков к стенке" - Фото
Грета Тунберг (Фото - EPA)
15.12.2019, 11:50

Шведская эко-активистка призывала привлечь мировых политиков к ответственности

16-летняя эко-активистка из Швеции Грета Тунберг извинилась за свои слова с призывом "поставить политиков к стенке". Она заявляет, что имела ввиду неизбежность ответственности мировыми лидерами в борьбе с климатическими изменениями. Об этом она написала в Twitter

Неоднозначное заявление Тунберг сделала во время выступления в итальянском Турине. Позже она объяснила, что выражение буквально переведено со шведского языка, в котором оно означает "поставить кого-то перед трудным вопросом" или "привлечь к ответственности". Кто-то истолковал ее слова в качестве призыва к насилию.

"Вот что происходит, когда вы импровизируете на втором языке. Но, конечно, я прошу прощения, если кто-то неправильно понял", - написала Тунберг.

  • Журнал Time назвал Тунберг человеком 2019 года, потому что она привлекает внимание мира к изменению климата и призывает политических лидеров делать конкретные шаги для сохранения планеты.
  • 5 декабря Грета Тунберг получила альтернативную Нобелевскую премию – "За целесообразное жизнеобеспечение".

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Грета Тунберг
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