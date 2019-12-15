Грета Тунберг извинилась за слова "поставить политиков к стенке"

Грета Тунберг (Фото - EPA)

16-летняя эко-активистка из Швеции Грета Тунберг извинилась за свои слова с призывом "поставить политиков к стенке". Она заявляет, что имела ввиду неизбежность ответственности мировыми лидерами в борьбе с климатическими изменениями. Об этом она написала в Twitter.

Неоднозначное заявление Тунберг сделала во время выступления в итальянском Турине. Позже она объяснила, что выражение буквально переведено со шведского языка, в котором оно означает "поставить кого-то перед трудным вопросом" или "привлечь к ответственности". Кто-то истолковал ее слова в качестве призыва к насилию.

"Вот что происходит, когда вы импровизируете на втором языке. Но, конечно, я прошу прощения, если кто-то неправильно понял", - написала Тунберг.

Журнал Time назвал Тунберг человеком 2019 года , потому что она привлекает внимание мира к изменению климата и призывает политических лидеров делать конкретные шаги для сохранения планеты.

5 декабря Грета Тунберг получила альтернативную Нобелевскую премию – "За целесообразное жизнеобеспечение".

Читайте также: Forbes назвал самую влиятельную женщину мира