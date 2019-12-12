Forbes назвал самую влиятельную женщину мира

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Ангела Меркель девятый год подряд возглавила рейтинг топ-100 самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes.

Второе место заняла новая глава Европейского центрального банка Кристин Лагард. Третье – спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Замыкает рейтинг 16-летняя эко-активиста Грета Тунберг, которая в сентябре "прошлась" по мировым лидерам с трибуны ООН. В октябре она отказалась от эко-премии и $52 000.

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