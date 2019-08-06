Обречены на одиночество: 25% миллениалов не имеют друзей - ученые

Смартфоны (фото - pixabay.com)

Британские социологи назвали миллениалов более одинокими, чем представителей других поколений. Об этом говорится в исследованиях, опубликованных на сайте YouGov.

Из опубликованных данных возникает, что 30% людей, рожденных после 1981 года, часто или постоянно чувствуют себя одиноко.

25% миллениалов вообще не имеет друзей, а у 27% - нет близких друзей.

Среди американской молодежи 31% заявляет, что заводить новых друзей сложно: 53% из них стесняются, а 26% не находят общих интересов с новыми знакомыми.

Но есть и хорошие новости: 70% миллениалов могут похвастаться, как минимум, одним лучшим другом. 49% заявляют, что у них есть от одного до четырех "близких друзей".

Также социологи подмечают, что 38% миллениалов заявляют о том, что они завели нового друга в течение последних шести месяцев.

76% молодых американцев дружит со своими коллегами, а 61% поддерживает приятельские отношения с соседями. 62% опрошенных сохранили хотя бы одного друга со школьной пары.

Исследование YouGov основано на онлайн-опросе 1254 американцев старше 18 лет.

Ранее другие исследования показали, что молодые люди реже курят марихуану, если она легальна.