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Обречены на одиночество: 25% миллениалов не имеют друзей - ученые

Обречены на одиночество: 25% миллениалов не имеют друзей - ученые - Фото
Смартфоны (фото - pixabay.com)
06.08.2019, 16:54

Британские социологи назвали людей, рожденных после 1981 года, самыми одинокими из ныне живущих

Британские социологи назвали миллениалов более одинокими, чем представителей других поколений. Об этом говорится в исследованиях, опубликованных на сайте YouGov.

Из опубликованных данных возникает, что 30% людей, рожденных после 1981 года, часто или постоянно чувствуют себя одиноко.

25% миллениалов вообще не имеет друзей, а у 27% - нет близких друзей. 

Среди американской молодежи 31% заявляет, что заводить новых друзей сложно: 53% из них стесняются, а 26% не находят общих интересов с новыми знакомыми. 

Но есть и хорошие новости: 70% миллениалов могут похвастаться, как минимум, одним лучшим другом. 49% заявляют, что у них есть от одного до четырех "близких друзей". 

Также социологи подмечают, что 38% миллениалов заявляют о том, что они завели нового друга в течение последних шести месяцев.

76% молодых американцев дружит со своими коллегами, а 61% поддерживает приятельские отношения с соседями. 62% опрошенных сохранили хотя бы одного друга со школьной пары. 

Исследование YouGov основано на онлайн-опросе 1254 американцев старше 18 лет. 

Ранее другие исследования показали, что молодые люди реже курят марихуану, если она легальна.

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миллениалы исследование дружба
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