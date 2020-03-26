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Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом

Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом - Фото
Борис Акунин (Фото: Максим Шипенков/ЕРА)
26.03.2020, 17:11

Известный российский писатель слег с "модной болезнью", но настроен оптимистично и обещает чуть позже рассказать подробности

Писатель Борис Акунин (Чхартишвили) заболел COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями. Спойлер: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем", - написал он.

Борис Акунин заразился коронавирусной инфекцией

Известность Акунину принесла серия популярных детективов о приключениях Эраста Фандорина ("Новый детектив") и монахини Пелагии ("Провинциальный детектив"), также он автор и составитель серий "Приключения магистра", "Жанры" и "Лекарство от скуки".

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  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
  • По состоянию на утро 26 марта, коронавирусом во всем мире заразились 471 518 человек, 114 444 пациентов выздоровели, 21 293 - умерли.
  • В России на 26 марта официально подтверждены 840 случаев коронавирусной инфекции. С 30 марта по 3 апреля в РФ объявлены выходные дни с сохранением зарплаты.

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Шмыкова Александра
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