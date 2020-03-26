Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом

Писатель Борис Акунин (Чхартишвили) заболел COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями. Спойлер: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем", - написал он.
Известность Акунину принесла серия популярных детективов о приключениях Эраста Фандорина ("Новый детектив") и монахини Пелагии ("Провинциальный детектив"), также он автор и составитель серий "Приключения магистра", "Жанры" и "Лекарство от скуки".
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